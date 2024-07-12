Грузинское вино поступило на полки российских магазинов в рекордных количествах

Грузия отправила в Россию рекордное количество вина

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Национальное агентство статистики Грузии Geostat опубликовало данные по экспорту вина в Россию за период с 1 января по 30 июня текущего года, пишет "Рамблер. Финансы".

Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo, CC BY-SA 3.0

Общий объем поставок составил 54 миллиона литров на общую стоимость 156,709 миллиона долларов, из которых в Россию было отправлено 41 миллион литров на сумму 111,122 тысяч долларов.

Польша заняла второе место по объему поставок (более 3 тысяч литров), а Украина оказалась на третьем месте (2,2 тысячи литров). Казахстан занял четвертую позицию, а Белоруссия — пятую.

Местные виноделы и эксперты Грузии связывают большой разрыв между объемами поставок в Россию с санкциями и логистическими препятствиями, возникшими при импорте европейских вин в Россию.