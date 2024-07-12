Вывоз содержимого мусорных баков из дворов жилых домов подорожал на 30%

В России значительно выросли тарифы на вывоз мусора

2:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

По оценкам ППК "Российский экологический оператор" (РЭО), вывоз мусора из дворов жилых домов подорожал на 30% по сравнению с 2021 годом. Хотя цифры отличаются в разных регионах, общая динамика примерно такова, пишет "Аргументы и факты".

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Согласно представителям ППК РЭО, средний размер фонда оплаты труда по стране возрос на 50%, расходы на горюче-смазочные материалы увеличились на 40%, а стоимость мусоровозов увеличилась на 60%. Если в 2021 году стоимость одной машины была 6-7 миллионов рублей, то сейчас эта цена достигает 10-11 миллионов рублей.

Также стало известно, что ремонт мусоровозов подорожал на 52% из-за повышения цен на запчасти для отечественных и иностранных автомобилей. Удорожание лизинга составило 37% из-за повышения ключевой ставки Банка России. Обработка и утилизация отходов стоит теперь на 40% больше, а цены на банковские услуги удвоились.

Глава ППК РЭО Денис Буцаев отметил, что рост фактических затрат на осуществление деятельности регоператоров по сравнению с 2021 годом отражается на расходах на материалы, топливо, технику, зарплаты и услуги по обращению с отходами. В среднем по федеральным округам увеличение себестоимости вывоза отходов составляет около 30%.

Чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, региональные операторы считают, что компаниям мусорной отрасли необходимо выделить дополнительные средства. Это можно сделать путем увеличения тарифов для населения или за счет специальных субсидий от государства, например, используя часть экологических платежей, которые взимаются с нарушителей природоохранного законодательства.

Пока это не происходит, и компании вынуждены прибегать к кредитам для покрытия текущих расходов и использовать средства, предназначенные на развитие.