Впервые за два года вырос внешний долг России

Внешний долг России во втором квартале текущего года увеличился на 1,12%, достигнув отметки в 306,1 миллиарда долларов — это первый рост за два года по данным Центробанка РФ, пишет РИА Новости.
Предыдущий рост показателя был зафиксирован во втором квартале 2022 года и составил 5,3%.
Главным образом увеличение было связано с ростом внешнего долга Центробанка и банков, который возрос на 7,7%, достигнув 97,8 миллиарда долларов.
Долг госструктур также немного увеличился на 1,7%, достигнув 32,3 миллиарда долларов. В то же время компании продолжали уменьшать свои обязательства перед нерезидентами — они сократились на 2,3%, достигнув 176 миллиардов долларов.
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