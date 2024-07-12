Впервые за два года вырос внешний долг России

У России зафиксирован рост внешнего долга

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Внешний долг России во втором квартале текущего года увеличился на 1,12%, достигнув отметки в 306,1 миллиарда долларов — это первый рост за два года по данным Центробанка РФ, пишет РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

Предыдущий рост показателя был зафиксирован во втором квартале 2022 года и составил 5,3%.

Главным образом увеличение было связано с ростом внешнего долга Центробанка и банков, который возрос на 7,7%, достигнув 97,8 миллиарда долларов.

Долг госструктур также немного увеличился на 1,7%, достигнув 32,3 миллиарда долларов. В то же время компании продолжали уменьшать свои обязательства перед нерезидентами — они сократились на 2,3%, достигнув 176 миллиардов долларов.