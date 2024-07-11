Назван денежный эквивалент счастья россиян

Сколько денег нужно россиянам ежемесячно для полного счастья?

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитики установили, что в среднем россиянам нужно зарабатывать 205 791 рубль ежемесячно для чувства счастья. Эту информацию сообщает RT, ссылаясь на результаты исследования "Авито Работы".

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Доход от 80 до 100 тыс. рублей был достаточен для 12% опрошенных. Среди участников опроса 22% респондентов старше 65 лет и 14% в возрастной категории 55-64 года. Также 12% опрошенных было бы довольно зарабатывать от 120 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц. Стабильный доход в пределах 100-120 тыс. рублей в месяц устроил 13% участников. Чаще всего такой ответ получали среди людей старше 65 лет — 16%.

Для достижения счастья более 500 тыс. рублей в месяц нужно 9% опрошенных. Этот ответ был популярен в молодых возрастных группах: 18-24 лет (12%) и 25-34 лет (11%).

Исследование также указывает, что самые высокие желаемые доходы в среднем называли опрошенные из Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга, они колебались от 245 388 до 263 367 рублей в месяц.

Представители IT и телекома, фитнеса и салонов красоты, юриспруденции, строительства, недвижимости и онлайн-торговли имели наибольшие пожелания по размеру дохода.

Более 7 тыс. работающих россиян приняли участие в опросе.