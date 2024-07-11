Назван денежный эквивалент счастья россиян

Аналитики установили, что в среднем россиянам нужно зарабатывать 205 791 рубль ежемесячно для чувства счастья. Эту информацию сообщает RT, ссылаясь на результаты исследования "Авито Работы".
Доход от 80 до 100 тыс. рублей был достаточен для 12% опрошенных. Среди участников опроса 22% респондентов старше 65 лет и 14% в возрастной категории 55-64 года. Также 12% опрошенных было бы довольно зарабатывать от 120 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц. Стабильный доход в пределах 100-120 тыс. рублей в месяц устроил 13% участников. Чаще всего такой ответ получали среди людей старше 65 лет — 16%.
Для достижения счастья более 500 тыс. рублей в месяц нужно 9% опрошенных. Этот ответ был популярен в молодых возрастных группах: 18-24 лет (12%) и 25-34 лет (11%).
Исследование также указывает, что самые высокие желаемые доходы в среднем называли опрошенные из Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга, они колебались от 245 388 до 263 367 рублей в месяц.
Представители IT и телекома, фитнеса и салонов красоты, юриспруденции, строительства, недвижимости и онлайн-торговли имели наибольшие пожелания по размеру дохода.
Более 7 тыс. работающих россиян приняли участие в опросе.
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