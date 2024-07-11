Россия лидирует по экспорту именно этой продукции

Россия стала мировым лидером по экспорту зерновых, растительного масла и минтая

Россия заняла лидирующие позиции в мире по экспорту пшеницы и ячменя после завершения сельхозсезона. Об этом сообщил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Александр Малов, пишет РГ.

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Малов отметил, что страна также занимает второе место по экспорту растительного масла и третье место по зерну и зерновому рынку в мире. Кроме этого, по экспорту минтая Россия в числе добросовестных поставщиков.

За последние пять лет Россия поставила около 380 тысяч тонн продовольствия в качестве гуманитарной помощи странам Африки и Азии.

РФ выполняет все обязательства по поставкам.