Россия лидирует по экспорту именно этой продукции

Россия заняла лидирующие позиции в мире по экспорту пшеницы и ячменя после завершения сельхозсезона. Об этом сообщил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Александр Малов, пишет РГ.
Малов отметил, что страна также занимает второе место по экспорту растительного масла и третье место по зерну и зерновому рынку в мире. Кроме этого, по экспорту минтая Россия в числе добросовестных поставщиков.
За последние пять лет Россия поставила около 380 тысяч тонн продовольствия в качестве гуманитарной помощи странам Африки и Азии.
РФ выполняет все обязательства по поставкам.
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