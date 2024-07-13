Отказали в ипотеке? Эксперты рассказали, что делать дальше

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Отказ в ипотеке: как обойти сложности

1:35
Экономика

Эксперты, опрошенные порталом Life, сообщили, что для получения одобрения по ипотечному кредиту после отказа можно привлечь созаёмщика и улучшить кредитную историю. Отказ могут получить клиенты, чьи сделки были предварительно одобрены, но не завершены до 1 июля.

Отказ в ипотеке: как обойти сложности
Фото: freepik.com is licensed under public domain

С 1 июля в России завершилась программа льготной ипотеки с государственной поддержкой под восемь процентов годовых. Это решение обусловлено тем, что ключевая ставка Центробанка сейчас составляет 16 процентов годовых. Эксперты и брокеры сообщили "РБК-Недвижимости", что средние ставки по ипотеке в РФ превысили 19-20 процентов годовых, а максимальные достигли 24 процентов.

Эксперт ИНКОМ-Недвижимости Елена Санникова пояснила, что банки могут отказать клиентам, не завершившим сделки до 1 июля, поскольку ежемесячные платежи по новым ставкам в 2,5-3 раза выше, чем по льготным программам. В этом случае, по ее словам, необходимо либо запрашивать кредит на меньшую сумму, либо привлекать созаемщика.

Вместо отказа банк может снизить одобренную сумму ипотеки. Основатель агентства SOKOLNIKOV Estate Артур Сокольников рекомендует заемщикам проанализировать свою кредитную историю перед подачей заявки. Микрокредиты и небольшие рассрочки могут негативно влиять на кредитный рейтинг.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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