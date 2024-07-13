"Проблема уже решена": в Air France прокомментировали появление рейсов в Москву

Прямое авиасообщение с Россией не будет восстановлено, сообщил представитель компании Air France. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
По информации агентства, в среду, 10 июля, на сайте авиакомпании появились билеты из Парижа в Москву на 13 и 20 июня 2025 года. Обратные рейсы были запланированы на 20 и 27 июня. Стоимость билета в один конец в эконом-классе составляла 280 евро (26,6 тыс. рублей).
Вылет предполагался из аэропорта Шарль-де-Голль, приземление — в Шереметьево.
В пресс-слжбе отметили, что пейсы Air France в Москву и обратно в настоящее время приостановлены. Возможно, рейсы временно отображались, но эта проблема уже решена.
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