"Проблема уже решена": в Air France прокомментировали появление рейсов в Москву

Air France опровергла информацию о рейсах в Москву

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Прямое авиасообщение с Россией не будет восстановлено, сообщил представитель компании Air France. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

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По информации агентства, в среду, 10 июля, на сайте авиакомпании появились билеты из Парижа в Москву на 13 и 20 июня 2025 года. Обратные рейсы были запланированы на 20 и 27 июня. Стоимость билета в один конец в эконом-классе составляла 280 евро (26,6 тыс. рублей).

Вылет предполагался из аэропорта Шарль-де-Голль, приземление — в Шереметьево.

В пресс-слжбе отметили, что пейсы Air France в Москву и обратно в настоящее время приостановлены. Возможно, рейсы временно отображались, но эта проблема уже решена.