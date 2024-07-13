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Санкции ударили бумерангом: США потеряли лидерство в мировой экономике

Володин: США потеряли экономическое лидерство

0:57
Экономика

Санкции нанесли ответный удар по тем, кто их инициировал, и США потеряли экономическое лидерство. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 10-го парламентского форума БРИКС, который проходит в Санкт-Петербурге с 11 по 12 июля.

Володин: США потеряли экономическое лидерство
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

Володин подчеркнул, что все попытки США вернуть лидерство в мировой экономике, в том числе через ослабление Евросоюза, оказались безуспешными. Доллар теряет статус мировой резервной валюты, сообщает РИА Новости.

Он заявил, что суверенные страны, особенно участники БРИКС, начинают отказываться от токсичного доллара для обеспечения своей финансовой безопасности.

Володин добавил, что каждый народ стремится самостоятельно определять свое будущее. БРИКС решает именно эти задачи, что делает организацию привлекательной для стран. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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