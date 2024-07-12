Семейная ипотека в России продлена до 2030 года: не упустите свой шанс

Льготная ипотека для семей с детьми продлена до 2030 года

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Льготная программа семейной ипотеки на приобретение жилья в новостройках или строительство частных домов была продлена в России до 2030 года. Она будет доступна семьям с детьми, у которых хотя бы один ребенок не достиг возраста шести лет.

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации.

Программа "Семейная ипотека" продлена до 2030 года, как указано в официальном сообщении. С 1 июля в России была прекращена действовать предыдущая программа льготной ипотеки с государственной поддержкой по ставке восемь процентов годовых, которая была введена в 2020 году в условиях пандемии (начальная ставка составляла 6,5%).

Такое решение было принято в связи с несоответствием сниженной ставки текущим реалиям финансового рынка, где ключевая ставка Центробанка в настоящее время составляет 16% годовых. По мнению экспертов, в начале июля средние ставки по ипотечным кредитам в России превысили 19-20% годовых, а максимальные достигли приблизительно 24%.

Минфин отметил, что ставка по программе "Семейная ипотека" составит 6% годовых, включая регионы Дальнего Востока.