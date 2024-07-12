В России рассматривают возможность установления верхних границ цен на авиабилеты

В России планируют ограничить цены на авиабилеты

0:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Госдуме разрабатывается инициатива о возможном установлении верхних пределов цен на авиабилеты. Для этого планируется вовлечение Минтранса и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), как сообщил председатель комитета Евгений Москвичёв.

Фото: flickr.com by Bill Abbott, CC BY-SA 2.0

По его словам, рабочая группа будет запрашивать у правительства и Минтранса перечень и принципы формирования тарифов на отдельные авиарейсы, а комиссия ФАС проведет экономическую оценку их обоснованности.

Предполагается, что этот процесс будет завершен до конца 2024 года.