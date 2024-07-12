В России рассматривают возможность установления верхних границ цен на авиабилеты

В Госдуме разрабатывается инициатива о возможном установлении верхних пределов цен на авиабилеты. Для этого планируется вовлечение Минтранса и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), как сообщил председатель комитета Евгений Москвичёв.
По его словам, рабочая группа будет запрашивать у правительства и Минтранса перечень и принципы формирования тарифов на отдельные авиарейсы, а комиссия ФАС проведет экономическую оценку их обоснованности.
Предполагается, что этот процесс будет завершен до конца 2024 года.
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