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Стало известно, кому из супругов достаётся автомобиль при разводе

Кто получает автомобиль при разводе: что говорит юрист

1:06
Экономика

Адвокат Анастасия Матинова объяснила, что при разводе чаще всего автомобиль достается супругу, который чаще им пользовался. По ее словам, это вызывает сложности, так как такое имущество относится к категории неделимых вещей.

Кто получает автомобиль при разводе: что говорит юрист
Фото: freepik.com by pvproductions, PDM

Она также уточнила, что супруг, желающий получить автомобиль в разделе имущества, может подать иск в суд и потребовать передачи ему или ей в собственность автомобиля. В случае, если автомобиль перейдет другому супругу, будет взыскана компенсация, определяемая исходя из рыночной стоимости на момент раздела имущества, добавила Матинова.

Подчеркнув важность доказательств, адвокат отметила, что спорный вопрос о том, кому достанется автомобиль, требует от каждого из супругов демонстрации необходимости в транспортном средстве, которым они фактически пользовались и поддерживали в исправном состоянии.

Также она отметила, что если в семье было несколько автомобилей, то суд принимает решение о разделе каждого из них между супругами, сообщает NEWS.ru.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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