Стало известно, кому из супругов достаётся автомобиль при разводе

Кто получает автомобиль при разводе: что говорит юрист

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Адвокат Анастасия Матинова объяснила, что при разводе чаще всего автомобиль достается супругу, который чаще им пользовался. По ее словам, это вызывает сложности, так как такое имущество относится к категории неделимых вещей.

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Она также уточнила, что супруг, желающий получить автомобиль в разделе имущества, может подать иск в суд и потребовать передачи ему или ей в собственность автомобиля. В случае, если автомобиль перейдет другому супругу, будет взыскана компенсация, определяемая исходя из рыночной стоимости на момент раздела имущества, добавила Матинова.

Подчеркнув важность доказательств, адвокат отметила, что спорный вопрос о том, кому достанется автомобиль, требует от каждого из супругов демонстрации необходимости в транспортном средстве, которым они фактически пользовались и поддерживали в исправном состоянии.

Также она отметила, что если в семье было несколько автомобилей, то суд принимает решение о разделе каждого из них между супругами, сообщает NEWS.ru.