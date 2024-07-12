Серебро выгоднее золота? Менее гламурный металл выигрывает в схватке

Серебро подорожало на 25% в 2024 году: что дальше?

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году серебро значительно подорожало, опередив золото по темпам роста и став одним из лучших сырьевых товаров. В настоящее время для покупки одной унции золота требуется около 80 унций серебра, что выше среднего уровня за последние 20 лет (68 унций).

Фото: commons.wikimedia.org by Mauro Cateb, CC BY 2.0

Золото достигло рекордных высот на фоне покупок центральных банков и растущих ожиданий снижения процентных ставок в США. Серебро также присоединилось к ралли, несмотря на низкий интерес к биржевым фондам, обеспеченным серебром. Физические продажи серебра, включая увеличение объемов у сингапурского дилера Silver Bullion Pte, также возросли.

Спотовая цена серебра поднялась выше $29 за унцию, увеличившись примерно на 5% с начала недели. Следующим тестом станет преодоление отметки в $30, что было редкостью с 2021 года, пишет Bloomberg.

В январе соотношение золота и серебра достигло пика с сентября 2022 года, превысив 90, но аналитики ожидают его снижение до примерно 70, если Федеральная резервная система снизит процентные ставки и экономика продолжит расти.

Серебро ценится как финансовый актив и для промышленного использования, включая технологии чистой энергии. Использование серебра в солнечных панелях достигает рекордного уровня, при этом рынок движется к четвертому году дефицита подряд.

Промышленные потребители активно покупают серебро, и запасы на биржах упали до исторических минимумов, что может привести к дефициту в ближайшие годы.