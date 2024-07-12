Серебро выгоднее золота? Менее гламурный металл выигрывает в схватке

В 2024 году серебро значительно подорожало, опередив золото по темпам роста и став одним из лучших сырьевых товаров. В настоящее время для покупки одной унции золота требуется около 80 унций серебра, что выше среднего уровня за последние 20 лет (68 унций).
Золото достигло рекордных высот на фоне покупок центральных банков и растущих ожиданий снижения процентных ставок в США. Серебро также присоединилось к ралли, несмотря на низкий интерес к биржевым фондам, обеспеченным серебром. Физические продажи серебра, включая увеличение объемов у сингапурского дилера Silver Bullion Pte, также возросли.
Спотовая цена серебра поднялась выше $29 за унцию, увеличившись примерно на 5% с начала недели. Следующим тестом станет преодоление отметки в $30, что было редкостью с 2021 года, пишет Bloomberg.
В январе соотношение золота и серебра достигло пика с сентября 2022 года, превысив 90, но аналитики ожидают его снижение до примерно 70, если Федеральная резервная система снизит процентные ставки и экономика продолжит расти.
Серебро ценится как финансовый актив и для промышленного использования, включая технологии чистой энергии. Использование серебра в солнечных панелях достигает рекордного уровня, при этом рынок движется к четвертому году дефицита подряд.
Промышленные потребители активно покупают серебро, и запасы на биржах упали до исторических минимумов, что может привести к дефициту в ближайшие годы.
Из статьи вы узнаете, какая хитрость поможет улучшить вкус и вид голубцов.