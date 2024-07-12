Россиян предупредили, что кредиты в юанях могут быть опасны

Кредиты в юанях: выгодная альтернатива?

Кредиты в китайских юанях предоставляются россиянам по более низкой процентной ставке, чем кредиты в рублях. Однако нестабильность курсов может аннулировать эту выгоду, и в случае снижения стоимости рубля такой заём может оказаться дороже.

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В интервью РИА Новости первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов предостерегает общественность об этом риске.

По его мнению, большинство граждан получает заработную плату в рублях и берет кредиты также в рублях, что обеспечивает защиту от валютных колебаний.

Использование любой другой валюты может быть более рискованным, предоставляя возможность как для прибыли, так и для потерь выше ожиданий. Примерами таких рисков стали события 2014 года, когда рубль значительно упал по отношению к доллару.