Россиянам рассказали, как с помощью вентилятора сократить затраты электроэнергии на 70%

Благодаря вентилятору можно на 70% сократить затраты электроэнергии

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

В блоге клиники Фомина Аня Симбирцева раскрыла эффективный лайфхак, позволяющий существенно сократить энергозатраты при использовании кондиционера.

Фото: Freepik by master1305, PDM

Исследование австралийских ученых, опубликованное в журнале The Lancet Planetary Health, подтвердило, что параллельное использование вентилятора с кондиционером может снизить энергопотребление до 70%.

Врач рекомендует установить на кондиционере температуру 27 градусов и одновременно включить вентилятор. Этот подход позволяет достичь комфортной температуры воздуха в помещении (около 23 градусов) при минимальных затратах энергии, что также способствует сокращению выбросов парниковых газов.