Россиянам рассказали, как с помощью вентилятора сократить затраты электроэнергии на 70%

В блоге клиники Фомина Аня Симбирцева раскрыла эффективный лайфхак, позволяющий существенно сократить энергозатраты при использовании кондиционера.
Исследование австралийских ученых, опубликованное в журнале The Lancet Planetary Health, подтвердило, что параллельное использование вентилятора с кондиционером может снизить энергопотребление до 70%.
Врач рекомендует установить на кондиционере температуру 27 градусов и одновременно включить вентилятор. Этот подход позволяет достичь комфортной температуры воздуха в помещении (около 23 градусов) при минимальных затратах энергии, что также способствует сокращению выбросов парниковых газов.
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