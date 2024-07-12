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Россиянам рассказали, как с помощью вентилятора сократить затраты электроэнергии на 70%

Благодаря вентилятору можно на 70% сократить затраты электроэнергии

0:44
Экономика

В блоге клиники Фомина Аня Симбирцева раскрыла эффективный лайфхак, позволяющий существенно сократить энергозатраты при использовании кондиционера.

Благодаря вентилятору можно на 70% сократить затраты электроэнергии
Фото: Freepik by master1305, PDM

Исследование австралийских ученых, опубликованное в журнале The Lancet Planetary Health, подтвердило, что параллельное использование вентилятора с кондиционером может снизить энергопотребление до 70%.

Врач рекомендует установить на кондиционере температуру 27 градусов и одновременно включить вентилятор. Этот подход позволяет достичь комфортной температуры воздуха в помещении (около 23 градусов) при минимальных затратах энергии, что также способствует сокращению выбросов парниковых газов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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