Народный банк Китая не увеличивал объём золотых резервов в течение второго месяца подряд (в июне), что стало дополнительным давлением на цены на золото.
Тем не менее, по данным статистики, Резервный банк Индии и Национальный банк Польши увеличили свои запасы, как сообщает Bloomberg.
В текущем году золото значительно подорожало, достигнув рекордных значений в мае, благодаря активным покупкам центральными банками, геополитическим напряжениям и ожиданиям снижения процентных ставок Федеральной резервной системой до конца года.
При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.