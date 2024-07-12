Китай решил отказаться от золота: этот фактор играет против металла

Китай не добавлял золото в свои резервы второй месяц подряд

0:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Народный банк Китая не увеличивал объём золотых резервов в течение второго месяца подряд (в июне), что стало дополнительным давлением на цены на золото.

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, CC BY-SA 4.0

Тем не менее, по данным статистики, Резервный банк Индии и Национальный банк Польши увеличили свои запасы, как сообщает Bloomberg.

В текущем году золото значительно подорожало, достигнув рекордных значений в мае, благодаря активным покупкам центральными банками, геополитическим напряжениям и ожиданиям снижения процентных ставок Федеральной резервной системой до конца года.