Россия вошла в тройку по размеру рынка алкоголя среди мировых экономик

Россия занимает третье место в мире по размеру алкогольного рынка, сообщает РБК, ссылаясь на исследование Всемирного альянса производителей алкоголя.
Общий вклад алкогольной промышленности в мировой ВВП составил более 730 миллиардов долларов. Россия делит третье место по размеру рынка алкоголя с Индией.
Первое место по размеру рынка алкоголя досталось Китаю (215 миллиардов долларов), за ним следуют США (около 60 миллиардов долларов).
С 1 июля в России выросли минимальные цены на крепкий алкоголь. Розничная стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра не может быть ниже 299 рублей, бренди — 403 рублей, а коньяка — 556 рублей.
Существует множество пород собак, которые славятся своей дружелюбностью и ласковым характером. Однако мы назовём три особенно ласковые породы собак, которые известны своей привязанностью к людям.