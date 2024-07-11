Россия вошла в тройку по размеру рынка алкоголя среди мировых экономик

Россия заняла третье место в мире по размеру алкогольного рынка

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия занимает третье место в мире по размеру алкогольного рынка, сообщает РБК, ссылаясь на исследование Всемирного альянса производителей алкоголя.

Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, CC BY 2.0

Общий вклад алкогольной промышленности в мировой ВВП составил более 730 миллиардов долларов. Россия делит третье место по размеру рынка алкоголя с Индией.

Первое место по размеру рынка алкоголя досталось Китаю (215 миллиардов долларов), за ним следуют США (около 60 миллиардов долларов).

С 1 июля в России выросли минимальные цены на крепкий алкоголь. Розничная стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра не может быть ниже 299 рублей, бренди — 403 рублей, а коньяка — 556 рублей.