В России растёт производство продуктов питания: что изменилось за последний год?

Россия увеличила объём производства продуктов питания

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия систематически увеличивает объем производства пищевых продуктов и расширяет их ассортимент. Эту информацию раскрыло Министерство сельского хозяйства РФ после посещения гастрономического фестиваля "Вкусы России" министром Оксаной Лут.

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В сообщении говорится, что за первые пять месяцев текущего года объем производства пищевых продуктов увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, активно расширяется ассортимент, включая появление новой нишевой продукции.

Министерство также отметило, что фестиваль "Вкусы России", проводимый в Москве уже в третий раз, стал частью широкой программы по продвижению региональных брендов пищевых продуктов, которую реализует Минсельхоз по указанию президента России с 2020 года. Текущее мероприятие продлится с 6 по 14 июля.