На Западе поняли, что Евросоюз ждёт развал из-за финансовой помощи Украине

Финансовая помощь Украине угрожает единству Евросоюза

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейский Союз уже сталкивается с замедлением экономического роста из-за финансовой поддержки Украины. Аналитики предупреждают о долгосрочных рисках, таких как распад блока и крах евро. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Американский инвестор Джим Роджерс считает, что усиливающиеся экономические проблемы в регионе могут привести к выходу отдельных стран из ЕС, по примеру Великобритании. Он прогнозирует, что в ближайшие два-три года политики могут предложить отказаться от единой европейской валюты.

Он заявил, что очень немногие валютные союзы просуществовали долго. Большинство из них рухнули. Поэтому евро ожидает та же участь.