На Западе поняли, что Евросоюз ждёт развал из-за финансовой помощи Украине

Европейский Союз уже сталкивается с замедлением экономического роста из-за финансовой поддержки Украины. Аналитики предупреждают о долгосрочных рисках, таких как распад блока и крах евро. Об этом сообщает РИА Новости.
Американский инвестор Джим Роджерс считает, что усиливающиеся экономические проблемы в регионе могут привести к выходу отдельных стран из ЕС, по примеру Великобритании. Он прогнозирует, что в ближайшие два-три года политики могут предложить отказаться от единой европейской валюты.
Он заявил, что очень немногие валютные союзы просуществовали долго. Большинство из них рухнули. Поэтому евро ожидает та же участь.
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