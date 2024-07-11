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На Западе поняли, что Евросоюз ждёт развал из-за финансовой помощи Украине

Финансовая помощь Украине угрожает единству Евросоюза

0:45
Экономика

Европейский Союз уже сталкивается с замедлением экономического роста из-за финансовой поддержки Украины. Аналитики предупреждают о долгосрочных рисках, таких как распад блока и крах евро. Об этом сообщает РИА Новости.

Финансовая помощь Украине угрожает единству Евросоюза
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Американский инвестор Джим Роджерс считает, что усиливающиеся экономические проблемы в регионе могут привести к выходу отдельных стран из ЕС, по примеру Великобритании. Он прогнозирует, что в ближайшие два-три года политики могут предложить отказаться от единой европейской валюты.

Он заявил, что очень немногие валютные союзы просуществовали долго. Большинство из них рухнули. Поэтому евро ожидает та же участь.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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