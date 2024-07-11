С 2025 года россиянам придется платить новый туристический налог - сколько это будет стоить?

Россиянам рассказали о новом налоге, который их ожидает с 2025 года

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 января 2025 года в России вступает в силу закон о новом туристическом налоге, сообщает «Прайм».

Фото: wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 3.0

По словам юриста Марины Ягнюковой, данный налог заменит курортный сбор, действующий в экспериментальном режиме до конца 2024 года в таких регионах, как Крым, Санкт-Петербург, Ставрополье, Кубань и Алтай.

Новый налог может быть введен любым муниципалитетом, при условии принятия соответствующего закона до декабря текущего года.

Налог будут платить владельцы гостиниц, пансионатов, санаториев и других объектов, внесенных в реестр Росаккредитации. По словам эксперта, это финансовое бремя ляжет на плечи постояльцев. Ягнюкова также отметила, что налог коснется не только туристов, но и тех, кто путешествует по рабочим делам.