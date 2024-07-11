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Назван новый размер "справедливой" пенсии для россиян - удивительные цифры

Почему текущие пенсии несправедливы? Эксперт предлагает новые суммы

1:20
Экономика

В России была рассчитана справедливая социальная пенсия по старости. По мнению доцента кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета "Синергия" Лидии Мазур она должна составлять от 19 242 рублей, что на 6 тысяч рублей больше текущего уровня. Об этом сообщает Газета.Ru.

Почему текущие пенсии несправедливы? Эксперт предлагает новые суммы
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

Эксперт заявила, что нынешняя пенсионная система нуждается в улучшениях, поскольку текущие пенсии не соответствуют реальным расходам на продукты, лекарства и услуги. Лидия Мазур считает, что справедливой пенсией должен быть один минимальный размер оплаты труда (МРОТ), то есть 19 242 рубля. Максимальная же пенсия, по её мнению, должна достигать трёх МРОТ, что составляет 57 726 рублей.

На сегодняшний день минимальная пенсия в России составляет 6 573 рубля, а максимальная — 18 559 рублей. Приравнивание социальной пенсии к потребительской корзине не является справедливым, так как методика её расчёта имеет множество недостатков и вызывает много вопросов, отметила доцент.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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