Китай и Казахстан запустили новый транспортный маршрут в обход России: товары направят в Грузию и Украину

Казахстан и Китай запускают альтернативный маршрут доставки грузов в Европу

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в Астану, вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, принял участие в церемонии запуска грузовых перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Фото: unsplash.com by chuttersnap chuttersnap, PDM

Информация об этом размещена в Telegram-канале пресс-службы казахстанского президента.

Токаев отметил, что функционирование нового маршрута даст значительный толчок развитию транспортно-логистических связей в Евразии. Обе страны активно внедряют новые совместные проекты, включая строительство третьего железнодорожного пункта пропуска Аягоз — Бахты. За прошлый год объем железнодорожных грузоперевозок увеличился на 22 процента.

Транскаспийский маршрут позволяет транспортировать грузы из Китая в Западную Европу, минуя Россию. После Казахстана грузы отправляются через Каспийское море в Азербайджан, а затем через Грузию либо в Турцию, либо по Черному морю в Румынию и Украину, откуда товары поступают непосредственно получателям.