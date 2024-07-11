Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Польские власти ужесточили правила в отношении въезда грузовиков из Белоруссии
Как проверить качество шин перед покупкой
Белый квас для окрошки: самый правильный рецепт от Ольги Сюткиной
Блогерша Айза-Лилуна Ай приобрела землю на Бали
ВСУ получили более 25 образцов пулемётов, включая сербские, с 2022 года
Певица Zivert анонсировала новый трек и гастрольный тур после перерыва
Эксперт Бижев: Байден согласится снять запреты на применение западного оружия по РФ
Врач Терушкин: тягу к сладкому может спровоцировать дефицит белка в рационе
Правда ли, что кошек нельзя целовать? Разбираем старинное поверье
Угольная сфера России переживает спад: более половины компаний терпят убытки

Российские угольные компании теряют прибыль

0:46
Экономика

Более половины российских угольных компаний оказались убыточными в первые четыре месяца 2024 года, согласно данным "Росстата", на которые ссылаются "Ведомости".

Российские угольные компании теряют прибыль
Фото: Wikipedia by jpmueller99, CC BY 2.0

В статье говорится, что в период с января по апрель текущего года сальдо прибылей и убытков угольных компаний составило 14,3 млрд рублей. В годовом выражении совокупная прибыль компаний уменьшилась почти в 15 раз.

В аналогичный период прошлого года доля убыточных предприятий в отрасли составляла 32,7%, а в январе — апреле 2022 года убыточными были 20,6% компаний.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Волочкова рассказала, как провела время с приехавшей к ней в гости дочкой Ариадной

Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.

Волочкова рассказала, что к ней в гости приехала дочка Ариадна
Идеальная почва для голубики: как создать и поддерживать нужную кислотность
По "бабушкиному методу": как подкислить почву для голубики за 5 минут
Петросян с женой и сыном отправились в путешествие: "Ваган ждал этого дня несколько месяцев!"
Россия создала новый дальний БПЛА-разведчик, наводящий "Искандеры" и невидимый для ПВО
Декларация саммита НАТО упомянула Россию и Украину более 100 раз Дмитрий Плотников США разместят в Германии "Томагавки", способные нести ядерный заряд Любовь Степушова
Как проехать там, где нельзя? Вот как вы можете легально проигнорировать знак "Движение запрещено"
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
Боевая авиация России изменила тактику нанесения ударов ракетами по территории Украины
Боевая авиация России изменила тактику нанесения ударов ракетами по территории Украины
Последние материалы
Специалист по выживанию назвал опасные ошибки россиян на пляжах
Магнитные бури увеличивают риск инфарктов и инсультов, предупредил профессор Ахмедов
Дети Анджелины Джоли не могут простить Брэд Питта за насилие
Тренды лета 2024: альтернатива белой футболке
В Госдуме обсудят обязательное страхование курьеров на электросамокатах
Врачи рассказали, как бегать и не повредить колени
Российские угольные компании теряют прибыль
Stavropol.media: греческий йогурт можно есть на ночь
Освежающий и натуральный фруктово-ягодный чай
Купальники и типы фигур: как выбрать лучший вариант
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников