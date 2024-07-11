Угольная сфера России переживает спад: более половины компаний терпят убытки

Российские угольные компании теряют прибыль

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Более половины российских угольных компаний оказались убыточными в первые четыре месяца 2024 года, согласно данным "Росстата", на которые ссылаются "Ведомости".

Фото: Wikipedia by jpmueller99, CC BY 2.0

В статье говорится, что в период с января по апрель текущего года сальдо прибылей и убытков угольных компаний составило 14,3 млрд рублей. В годовом выражении совокупная прибыль компаний уменьшилась почти в 15 раз.

В аналогичный период прошлого года доля убыточных предприятий в отрасли составляла 32,7%, а в январе — апреле 2022 года убыточными были 20,6% компаний.