Владимир Путин озвучил данные о трудовых ресурсах страны

Уровень безработицы в России достиг исторического минимума — 2,6 процента, при этом количество трудящихся граждан увеличилось до 74,1 миллиона человек, пишет РГ.
Эту информацию предоставил президент России Владимир Путин. Он отметил, что в прошлом году количество работающих составляло 73,4 миллиона, а в текущем году уже достигло 74,1 миллиона. Также было объявлено о более чем 2 миллионах открытых вакансий, и уровень безработицы составил всего 2,6%.
Согласно данным экспертов ВНИИ труда, к 2030 году российской экономике необходимо будет привлечь еще 2,4 миллиона работников по сравнению с базовым уровнем 2022 года.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.