Владимир Путин озвучил данные о трудовых ресурсах страны

В России количество работающих увеличилось по сравнению с прошлым годом

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Уровень безработицы в России достиг исторического минимума — 2,6 процента, при этом количество трудящихся граждан увеличилось до 74,1 миллиона человек, пишет РГ.

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Эту информацию предоставил президент России Владимир Путин. Он отметил, что в прошлом году количество работающих составляло 73,4 миллиона, а в текущем году уже достигло 74,1 миллиона. Также было объявлено о более чем 2 миллионах открытых вакансий, и уровень безработицы составил всего 2,6%.

Согласно данным экспертов ВНИИ труда, к 2030 году российской экономике необходимо будет привлечь еще 2,4 миллиона работников по сравнению с базовым уровнем 2022 года.