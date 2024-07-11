Какую запрещенную добавку все чаще находят специалисты в продуктах?

В России участились случаи использования запрещенной добавки в продуктах

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Как сообщает газета «Известия», количество случаев использования микробной трансглютаминазы в продуктах выросло в два с половиной раза за последние два года, ссылаясь на данные Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

Эта добавка, получившая название «мясной клей», способна объединять несовместимые белки и увеличивать массу продукта.

Специалисты Роскачества обнаружили использование «мясного клея» в твороге некоторых производителей в ходе проведенного исследования. Они проверили 77 показателей продукции, включая творог с Даниловского рынка в Москве, 20 отечественных марок и одну белорусскую.

По данным издания, в 2023 году было выявлено 25 случаев использования данной добавки, что в два раза больше, чем в 2022 году. На текущий год уже зафиксировано 28 случаев. С 1 января 2020 года использование микробной трансглютаминазы запрещено в России из-за недостаточно изученного влияния на организм человека.

По информации «Известий», Генпрокуратура обратилась с просьбой изъять «мясной клей» из продажи, а Комитет Госдумы по охране здоровья призвал Роспотребнадзор принять необходимые меры по этому вопросу.