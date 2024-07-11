У россиян, работающих на онлайн-платформах, выросли доходы

Стало известно, сколько зарабатывают россияне на онлайн-платформах

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Средний доход россиян, работающих через различные онлайн-платформы, за два года вырос больше чем на 40% и составил 21,3 тыс. рублей в месяц, по данным исследования Института социальной политики НИУ ВШЭ. Об этом сообщает РБК.

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Рост дохода был особенно заметен у тех, для кого платформенная занятость является основной работой, увеличение на 55% до 48,8 тыс. рублей. У лиц, работающих через платформы эпизодически, доход вырос на 41% до 14,5 тыс. рублей.

Онлайн-платформы становятся все более важным источником дохода для групп с жесткими ограничениями по графику и формату работы, таких как женщины с детьми, лица с инвалидностью или студенты.

Среди самых популярных платформ для поиска заказов и клиентов у россиян выделяются "Авито.Услуги", платформы такси и доставки типа "Яндекс Go", "Яндекс Услуги" и "Профи.ру".

Самыми распространенными сферами работы на платформах являются репетиторство, информационные технологии, перевозки и курьерская доставка.