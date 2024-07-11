Покупатели больше не могут использовать заклеенный QR-код для бесконтактной оплаты

Придуман новый метод уменьшения расходов на эквайринге

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Недавно магазины разработали новый метод уменьшения расходов на эквайринге: некоторые из них приступили к заклеиванию области на терминалах, на которой обычно отображается QR-код.

Фото: www.flickr.com by Web Summit, CC BY 2.0

Клиентам предлагается использовать другой QR-код, напечатанный на бумаге, для оплаты товаров. Хотя основная идея остается такой же, как и раньше, однако есть определенные изменения как для клиентов, так и для магазинов. Покупатели больше не могут использовать заклеенный QR-код для бесконтактной оплаты, поэтому им приходится прибегать к использованию распечатанного кода для оплаты через систему быстрых платежей без возможности получения кешбэка.

С другой стороны, для магазинов экономия на эквайринге оказывается значительной, поскольку расходы на него составляют около 1% и даже больше. Эксперт в области платежей и переводов Максим Митусов отмечает, что некоторые магазины даже проводят обучение сотрудников и активно пропагандируют этот метод оплаты.

По словам директора по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анны Гондусовой, расходы на эквайринге довольно высоки для розничных торговцев, достигая 2,5% для магазинов общей торговли и 5% для интернет-магазинов. Этот метод, хотя и ограничивает возможности покупателей, все же используется из-за экономической эффективности. Несмотря на некоторые недостатки, такой способ оплаты соответствует законодательству, но может вызвать этические вопросы.