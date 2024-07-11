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Отменена пошлина на поставки куриных яиц из Белоруссии в Россию

Выросли объемы поставок куриных яиц из Белоруссии в Россию

1:26
Экономика

С 1 июля отменили пошлину на поставки куриных яиц из Белоруссии в Россию, что помогло стабилизировать внутренний рынок и выявить основных поставщиков, пишет РГ.

По данным Россельхознадзора, за первое полугодие этого года в нашу страну было ввезено 447,7 млн яиц, при этом более 80 % этого объёма пришлось на Белоруссию. За тот же период прошлого года объём поставок вырос в 2,4 раза, что указывает на активное развитие сотрудничества между нашими странами в этой области. Вся ввозимая продукция соответствует стандартам качества, а все необходимые проверки и надзорные мероприятия проводятся для обеспечения безопасности импорта.

По данным Росстата, в прошлом году объём российского производства составил 38,056 млрд штук. Однако по итогам 2024 года отмечается снижение, и запасы яиц у российских сельскохозяйственных предприятий сократились на 1,9 % по сравнению с предыдущим годом, составив 335,2 млн штук. Продажи яиц снизились на 3,7 % за первые пять месяцев этого года, до 13,8 млрд штук.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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