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Названы российские города с самой высокой зарплатой

В каких городах России работники имеют самые высокие доходы?

1:30
Экономика

Самую высокую зарплату в России получают работники банковской сферы (294 тысячи рублей), госслужащие (209 тысяч рублей) и работники добывающей промышленности (443 тысячи рублей), пишет РИА Новости.

В каких городах России работники имеют самые высокие доходы?
Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия", CC0

Среди городов с наиболее высокими доходами выделяются Южно-Сахалинск (443 тысячи рублей), Москва (294 тысячи рублей) и Тюмень (267 тысяч рублей). Наибольшие доходы зафиксированы в Элисте, Майкопе и Тамбове — соответственно 50, 53 и 53 тысячи рублей.

По словам главы платформы "Мигрант сервис" Андрея Кладова, в июне зарплаты курьеров-мигрантов выросли на 23 процента, достигнув уровня доходов IT-специалистов. Максимальная зарплата курьера-мигранта составила 155 тысяч рублей, что соответствует доходу айтишников на начальных и средних позициях. Этот рост связан с дефицитом специалистов, требующим от компании увеличения оплаты труда.

Зампред Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил, что ситуация, при которой зарплата курьера равна заработной плате инженера, говорит о дисбалансе в сфере труда. Он считает это явление неприемлемым и требует корректировки.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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