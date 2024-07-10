Работники при увольнении получат компенсацию

Работодатели обязаны будут компенсировать неиспользованные отпуска

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Работодатель будет обязательно выплачивать компенсацию за неиспользованные отпуска при увольнении работника, пишет "Рамблер. Финансы".

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Депутаты Госдумы одобрили соответствующие изменения в первом чтении.

Согласно этому закону, сотрудник имеет право на дополнительный день отдыха, если работал в субботу, воскресенье или в праздничный день.

Поправки вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее поправки коснулись увольнения вдов ветеранов. В апреле 2024-го был принят законопроект, согласно которому работодателям не разрешено увольнять вдов ветеранов боевых действий в течение года с момента гибели супруга.