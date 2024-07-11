Европейский суд встал на сторону российского бизнесмена: с него сняли все санкции

Европейский суд в Люксембурге исключил экс-главу компании "Еврохим" Владимира Рашевского из санкционных списков, что подтверждается постановлением на сайте суда.
В 2022 году Рашевский попал под санкции Европейского Союза в качестве генерального директора "Еврохима", одной из крупнейших компаний по производству минеральных удобрений в мире. Он подал апелляцию на это решение, аргументируя, что к моменту наложения санкций уже не занимал указанную должность.
В результате Европейский суд признал, что включение Рашевского в санкционный список было необоснованным, поскольку его деятельность больше не соответствовала критериям для применения ограничительных мер, сообщает РИА Новости.
Санкции в отношении Рашевского действовали с сентября 2022 года по март 2024 года.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.