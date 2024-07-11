Европейский суд встал на сторону российского бизнесмена: с него сняли все санкции

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Европейский суд исключил экс-главу "Еврохима" из санкционного списка

0:57
Экономика

Европейский суд в Люксембурге исключил экс-главу компании "Еврохим" Владимира Рашевского из санкционных списков, что подтверждается постановлением на сайте суда.

Европейский суд исключил экс-главу "Еврохима" из санкционного списка
Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden, CC BY 2.0

В 2022 году Рашевский попал под санкции Европейского Союза в качестве генерального директора "Еврохима", одной из крупнейших компаний по производству минеральных удобрений в мире. Он подал апелляцию на это решение, аргументируя, что к моменту наложения санкций уже не занимал указанную должность.

В результате Европейский суд признал, что включение Рашевского в санкционный список было необоснованным, поскольку его деятельность больше не соответствовала критериям для применения ограничительных мер, сообщает РИА Новости.

Санкции в отношении Рашевского действовали с сентября 2022 года по март 2024 года.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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