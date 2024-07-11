Десятки танкеров стоят без дела из-за санкций США: раньше они перевозили российскую нефть

Санкции США оставили десятки танкеров без работы

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Десятки танкеров, которые ранее использовались для перевозки российской нефти, теперь стоят пустыми в различных местах из-за введения санкций Соединенными Штатами Америки.

Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License

По информации агентства Bloomberg, ссылающегося на данные отслеживания судов, танкеры простаивают в Балтийском и Черном морях, неподалеку от Владивостока, в китайских ремонтных верфях, у берегов Южной Кореи и в Суэцком канале.

С октября прошлого года под санкции попали 53 танкера. Некоторые из них оказались под ограничениями за нарушение потолка цен на нефть, другие — за принадлежность к подсанкционным компаниям, и еще несколько — за риск нанесения экологического вреда.

Введение санкций привело к массовому простою танкеров, что создало логистические и экономические проблемы в сфере перевозки нефти.