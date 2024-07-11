Десятки танкеров стоят без дела из-за санкций США: раньше они перевозили российскую нефть

Десятки танкеров, которые ранее использовались для перевозки российской нефти, теперь стоят пустыми в различных местах из-за введения санкций Соединенными Штатами Америки.
По информации агентства Bloomberg, ссылающегося на данные отслеживания судов, танкеры простаивают в Балтийском и Черном морях, неподалеку от Владивостока, в китайских ремонтных верфях, у берегов Южной Кореи и в Суэцком канале.
С октября прошлого года под санкции попали 53 танкера. Некоторые из них оказались под ограничениями за нарушение потолка цен на нефть, другие — за принадлежность к подсанкционным компаниям, и еще несколько — за риск нанесения экологического вреда.
Введение санкций привело к массовому простою танкеров, что создало логистические и экономические проблемы в сфере перевозки нефти.
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