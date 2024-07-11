Samsung вынуждают повысить зарплату сотрудникам: 6,5 тысяч человек не вышли на работу

Профсоюз работников Samsung продлевает забастовку на неопределенный срок

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Профсоюз работников южнокорейской компании Samsung объявил о продлении трехдневной забастовки на неопределенный срок, сообщает Reuters со ссылкой на вице-президента профсоюза Ли Хен Кука.

Фото: Flickr by Kārlis Dambrāns, CC BY 2.0

Работники требуют повышения зарплаты на 3,5%, бонусов и дополнительных выходных.

Профсоюз представляет интересы около 30 тысяч сотрудников, что составляет пятую часть всех работников компании. В понедельник забастовку начали более пяти тысяч членов профсоюза, а затем к ним присоединились еще полторы тысячи человек, увеличив общее число участников до 6,5 тысяч.

Ли Хен Кук отметил, что забастовка серьезно повлияла на производственные процессы, однако руководство Samsung утверждает, что перебоев в работе не наблюдалось.