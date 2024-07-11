Россия сохранила звание крупнейшего поставщика нефти в Индию и Китай: позади Ирак и Саудовская Аравия

Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в Индию и Китай

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

По итогам мая Россия сохраняет статус крупнейшего поставщика нефти в Индию и Китай, что подтверждается отчетом ОПЕК.

Фото: flickr.com by CGP Grey, CC BY 2.0

В мае доля российского топлива в индийском импорте составила 41%, что соответствует уровню апреля. Вторым по объему поставщиком нефти в Индию стал Ирак с долей 21%, а Саудовская Аравия заняла третье место с долей 11%. В китайском импорте нефти доля России в мае составила 19%, что немного ниже апрельских 21%. Саудовская Аравия обеспечила 16% поставок нефти в Китай, Малайзия — 12%, а Ирак — 11%, сообщает "Газета.Ru".

За первые шесть месяцев года нефтегазовые доходы России выросли на 68,5%, достигнув 5,7 трлн рублей. Основным фактором роста доходов стало подорожание российской нефти.