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Россия сохранила звание крупнейшего поставщика нефти в Индию и Китай: позади Ирак и Саудовская Аравия

Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в Индию и Китай

1:00
Экономика

По итогам мая Россия сохраняет статус крупнейшего поставщика нефти в Индию и Китай, что подтверждается отчетом ОПЕК.

Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в Индию и Китай
Фото: flickr.com by CGP Grey, CC BY 2.0

В мае доля российского топлива в индийском импорте составила 41%, что соответствует уровню апреля. Вторым по объему поставщиком нефти в Индию стал Ирак с долей 21%, а Саудовская Аравия заняла третье место с долей 11%. В китайском импорте нефти доля России в мае составила 19%, что немного ниже апрельских 21%. Саудовская Аравия обеспечила 16% поставок нефти в Китай, Малайзия — 12%, а Ирак — 11%, сообщает "Газета.Ru".

За первые шесть месяцев года нефтегазовые доходы России выросли на 68,5%, достигнув 5,7 трлн рублей. Основным фактором роста доходов стало подорожание российской нефти.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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