Бизнес в США столкнулся с угрозой выживанию: компании закрываются из-за высоких процентных ставок

В США число банкротств среди коммерческих компаний увеличилось на треть

2:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным Американского института банкротства (ABI), в этом году число заявлений о банкротстве коммерческих организаций в США выросло более чем на треть из-за высоких расходов и процентных ставок.

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В первой половине года было зарегистрировано 3 016 банкротств по главе 11, что на 34 % больше, чем в прошлом году, при этом количество заявлений о банкротстве малых предприятий выросло на 61 %, а общее количество заявлений — на 15 %. Исполнительный директор ABI Эми Квакенбосс отметила экономическую нагрузку на бизнес и домохозяйства, а Майкл Хантер из Epiq AACER предсказал увеличение числа индивидуальных заявлений из-за потребительских долгов и высоких расходов.

Предприятия борются с высокой инфляцией и процентными ставками, которые с середины 2022 года остаются выше 3 % и в диапазоне 5,25-5,5 % соответственно. Несмотря на это, многие руководители настроены оптимистично: 58 % финансовых директоров положительно оценивают состояние американской экономики и ожидают роста доходов и прибыли. Опрос Торговой палаты США подтвердил этот оптимизм, несмотря на то, что инфляция вызывает серьезные опасения.

По данным S&P Global, в мае было подано 275 заявлений о корпоративном банкротстве, что является вторым по величине показателем с 2011 года за аналогичный период. В основном это касается крупных компаний в потребительском секторе, здравоохранении, промышленности, ИТ и финансовом секторе, сообщает ZeroHedge.

Рост числа заявлений объясняется устойчиво высокими процентными ставками, при этом компании понимают, что ставки будут оставаться высокими дольше, чем ожидалось. Федеральная резервная система не планирует снижать ставки и может повысить их еще больше, если инфляция останется высокой. Политики признали, что ужесточение денежно-кредитной политики может негативно сказаться на домохозяйствах с низким уровнем дохода и экономической активности в большей степени, чем ожидалось.