Алкоголь и сигареты вновь подорожают: Госдума РФ утвердила индексацию акцизов

Госдума РФ утвердила индексацию акцизов на табак и алкоголь

2:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Госдума РФ утвердила индексацию акцизов на табачную и алкогольную продукцию на 2025-2027 годы в рамках донастройки налоговой системы. Замглавы Минфина Алексей Сазанов пояснил, что акцизы индексируются на уровень инфляции.

Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, CC BY 2.0

Согласно документу, акциз на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный и кальянный табак составит: в 2025 году — 4657 руб/кг, в 2026 году — 4843 руб/кг, в 2027 году — 5037 руб/кг. Акциз на сигары: в 2025 году — 315 руб/шт, в 2026 году — 328 руб/шт, в 2027 году — 341 руб/шт. Акциз на сигариллы, биди и кретек: в 2025 году — 4485 руб за 1000 шт, в 2026 году — 4664 руб за 1000 шт, в 2027 году — 4851 руб за 1000 шт.

Акциз на сигареты и папиросы: в 2025 году — 2945 руб за 1000 шт плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 4000 руб за 1000 шт, в 2026 году — 3063 руб за 1000 шт плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 4160 руб за 1000 шт, в 2027 году — 3186 руб за 1000 шт плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 4326 руб за 1000 шт. Акциз на табак для нагревания: в 2025 году — 9807 руб/кг, в 2026 году — 10199 руб/кг, в 2027 году — 10607 руб/кг. Акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина: в 2025 году — 44 руб/мл, в 2026 году — 46 руб/мл, в 2027 году — 48 руб/мл, сообщает ТАСС.

С 2025 года акциз на этиловый спирт будет составлять 673 рубля за литр. В 2026 году эта ставка увеличится до 700 рублей, а в 2027 году — до 728 рублей.

Ранее сообщалось, что США откладывают новые санкции против России.