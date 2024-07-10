"Это не сильно большие деньги": проект алюминиевого кластера в Ингушетии вызывает сомнения у эксперта

Жаворонков: в России нет дефицита производства алюминия

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Проект алюминиевого кластера, инициированный главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым, стал объектом критики со стороны эксперта из Института экономической политики, Сергея Жаворонкова.

Фото: flickr by uc_rusal_photo_gallery, CC BY-SA 2.0

По его мнению, проект не окажет значительного влияния на экономику республики, так как российский рынок алюминия не страдает от дефицита, а производственные мощности уже сокращены из-за экономических и политических факторов.

Выручка от проекта, оцененная в 150 млн рублей ежегодно, является незначительной по сравнению с общероссийскими показателями алюминиевой промышленности, составляющей около 1 трлн рублей ежегодно, как сообщает издание "Акценты".

"Это не сильно большие деньги", - заключил Жаворонков.