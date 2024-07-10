"Это не сильно большие деньги": проект алюминиевого кластера в Ингушетии вызывает сомнения у эксперта

Проект алюминиевого кластера, инициированный главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым, стал объектом критики со стороны эксперта из Института экономической политики, Сергея Жаворонкова.
По его мнению, проект не окажет значительного влияния на экономику республики, так как российский рынок алюминия не страдает от дефицита, а производственные мощности уже сокращены из-за экономических и политических факторов.
Выручка от проекта, оцененная в 150 млн рублей ежегодно, является незначительной по сравнению с общероссийскими показателями алюминиевой промышленности, составляющей около 1 трлн рублей ежегодно, как сообщает издание "Акценты".
"Это не сильно большие деньги", - заключил Жаворонков.
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