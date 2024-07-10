Проводить в последний путь усопшего в России стало дороже на треть

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Стоимость погребения в Россия выросла на треть

0:59
Экономика

Стоимость погребения в России выросла на треть и более в зависимости от региона. Екатерина Костылева из самарского Центра ритуальных услуг "Благо памяти" в беседе с News.Ru. объяснила структуру затрат и возможности их снижения.

Стоимость погребения в Россия выросла на треть
Фото: commons.wikimedia.org by Wernervc, CC BY-SA 4.0

Сейчас бюджетные похороны стоят от 120 тыс. до 150 тыс. рублей. Основные расходы приходятся на могилу (70 тыс. рублей) и услуги морга (20 тыс. рублей), в то время как ритуальные товары могут быть недорогими. Услуги кремации также значительно подорожали, а транспортировка покойного варьируется в цене.

Государство предоставляет бесплатный набор услуг и частичную компенсацию около 10 тыс. рублей, в случае невозможности оплатить похороны самостоятельно, государство берет на себя расходы. Прогнозируется дальнейший рост цен на похороны до конца года.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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