Россиянам назвали самую подорожавшую сезонную ягоду

Цена ягод в России в среднем выросла на 8-16 процентов

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году цены на сезонные ягоды в России в среднем увеличились на 8-16%. Эту информацию предоставили "Известия".

Фото: commons.wikimedia.org by Aiwok, CC BY-SA 4.0

Наибольший рост цен наблюдался на малину. Жители Свердловской области платят за килограмм этой ягоды 5,5 тысячи рублей. В Москве и Сочи цена составляет от двух до трех тысяч рублей за килограмм. В Дагестане малину можно приобрести за 953 рубля, а в Крыму — за 959 рублей. В Санкт-Петербурге стоимость килограмма малины составляет 600 рублей.

С начала 2024 года розничные цены на яблоки в России увеличились на 30%, свекла подорожала на 92,3%, а морковь — на 62,8%.