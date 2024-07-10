Американские власти запретят рыбакам из России использовать экомаркировку

В США предложили лишить российских рыбаков экомаркировки

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американские власти стремятся запретить России использовать международный экологический сертификат рыболовства. Об этом сообщает РБК.

Фото: cgvi.uscg.mil by Береговая охрана США, PDM

Согласно данным издания, сенаторы-республиканцы Дэн Салливан из Аляски и Сьюзан Коллинз из Мэна обратились к Морскому попечительскому совету (Marine Stewardship Council, MSC) с призывом лишить российских рыбаков права использовать международный экологический сертификат рыболовства.

Соответствующее письмо было отправлено генеральному директору MSC Руперту Хоусу в апреле 2024 года. Копия письма находится в распоряжении РБК.

Также в материале указано, что о данном обращении сенаторов известно российской Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).