Американские власти запретят рыбакам из России использовать экомаркировку

Американские власти стремятся запретить России использовать международный экологический сертификат рыболовства. Об этом сообщает РБК.
Согласно данным издания, сенаторы-республиканцы Дэн Салливан из Аляски и Сьюзан Коллинз из Мэна обратились к Морскому попечительскому совету (Marine Stewardship Council, MSC) с призывом лишить российских рыбаков права использовать международный экологический сертификат рыболовства.
Соответствующее письмо было отправлено генеральному директору MSC Руперту Хоусу в апреле 2024 года. Копия письма находится в распоряжении РБК.
Также в материале указано, что о данном обращении сенаторов известно российской Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).
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