Сотни фур застряли на границе: Польша запретила въезжать в страну грузовикам из Белоруссии

Польские власти ужесточили правила в отношении въезда грузовиков из Белоруссии

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Польша прекратила пропуск грузовиков, следующих из Белоруссии через пограничный пункт "Козловичи". Эту информацию подтвердили в Государственном таможенном комитете Белоруссии.

Фото: eigene Bilder by Томас Грэмс, PDM

В комитете отметили, что с 03:00 10 июля польская сторона перестала принимать грузовые транспортные средства, въезжающие из Белоруссии через пункт пропуска "Козловичи".

В результате за ночь на границе образовалась очередь из 600 грузовиков. Водители отмечают, что польская сторона усилила контрольные меры.

При этом, согласно заявлению, грузовики из Польши в Белоруссию всё же проходят, но с заметными задержками.