Сотни фур застряли на границе: Польша запретила въезжать в страну грузовикам из Белоруссии

Польша прекратила пропуск грузовиков, следующих из Белоруссии через пограничный пункт "Козловичи". Эту информацию подтвердили в Государственном таможенном комитете Белоруссии.
В комитете отметили, что с 03:00 10 июля польская сторона перестала принимать грузовые транспортные средства, въезжающие из Белоруссии через пункт пропуска "Козловичи".
В результате за ночь на границе образовалась очередь из 600 грузовиков. Водители отмечают, что польская сторона усилила контрольные меры.
При этом, согласно заявлению, грузовики из Польши в Белоруссию всё же проходят, но с заметными задержками.
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