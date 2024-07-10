Иностранный бизнес и не думал покидать Россию: более 13 тысяч новых компаний за полтора года

В РФ открылись более 13 тысяч иностранных компаний после февраля 2022 года

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

С февраля 2022 года в России было зарегистрировано более 13 тысяч компаний с иностранной собственностью, по данным сервиса "БИР-Аналитик".

Фото: unsplash.com by rawpixel, PDM

Наибольшее количество новых компаний с иностранными владельцами появилось в Москве, Смоленской области, Московской области, Санкт-Петербурге и Приморском крае.

Среди новых компаний преобладают те, которые работают в сферах оптовой торговли, розничной торговли, строительства зданий, торговли автомобилями и мотоциклами и специализированных строительных работ.

Кроме того, в топ-10 вошли компании, занимающиеся сухопутным и трубопроводным транспортом, предоставлением продуктов питания и напитков, разработкой программного обеспечения, обслуживанием зданий и территорий и административно-хозяйственной деятельностью, сообщает РИА Новости.

В среднем, с января по июнь 2023 года, ежемесячно открывалось 559 иностранных компаний, что превышает средний показатель прошлого года (508 компаний в месяц).