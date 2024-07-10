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Названы секретные способы инвестирования: как заработать на ёлочных игрушках и золотых монетах

Экономисты посоветовали россиянам новые способы сбережения средств

1:30
Экономика

Колебания курсов валют, санкции и высокая ключевая ставка Центробанка побуждают россиян искать новые способы сбережения средств. Экономисты отмечают, что доход могут принести даже нестандартные решения, в зависимости от размера накоплений.

Экономисты посоветовали россиянам новые способы сбережения средств
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Инвестиционные монеты и экзотические вложения

Финансовый аналитик Александр Разуваев рекомендует покупку золотых и серебряных инвестиционных монет. Он также упоминает инвестиции в вино и советские елочные игрушки, которые дорожают, особенно произведенные в 1950-х годах.

Недвижимость

Экономист РАН Артем Пылин считает покупку недвижимости эффективным инструментом при значительных сбережениях. Высокие процентные ставки по ипотечным кредитам делают инвестиции в недвижимость обоснованными только без использования кредитных средств, сообщает сайт aif.ru.

Акции

Светлана Демидова из Финансового университета при Правительстве РФ отмечает, что акции могут быть прибыльным, но рискованным вложением. Российские акции предпочтительны из-за ограничений на покупку иностранных ценных бумаг. Особенно привлекательны акции экспортеров, кроме нефтяных компаний, и производителей удобрений и сельхозпродукции.

Самым безопасным способом остаются банковские вклады, доходность которых превышает инфляцию.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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