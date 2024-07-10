Нижегородская область признана лидером по уровню деловой активности

Нижегородская область стала лучшим регионом РФ по уровню деловой активности

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

По информации, предоставленной пресс-службой правительства Нижегородской области, регион достиг лучших результатов в рейтинге Минпромторга РФ по уровню деловой активности.

Фото: web.archive.org by Aleksey Igonin, CC BY-SA 3.0

В частности, Нижегородская область заняла первое место в категории "Деловая активность. Молодежная политика. Промышленный туризм" и поднялась с 10-го на 8-е место по эффективности реализации промышленной политики среди субъектов Российской Федерации в 2023 году.

Награждение победителей рейтинга было проведено министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром-2024" в Екатеринбурге.