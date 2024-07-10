Магнитогорская компания "Андроидная техника" стала лидером "Иннопрома"

Предприятие из Магнитогорска признано лучшим в России

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

На выставке "Иннопром-2024" было объявлено лучшее предприятие России по версии национальной премии "Индустрия-2024". Победой была отмечена компания "ПК НПО "Андроидная техника" из Магнитогорска, Челябинская область, как сообщает URA. RU.

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Награду вручил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

"Андроидная техника" специализируется на производстве робототехники и электродвигателей. На выставке "Иннопром" премьер-министру РФ Михаилу Мишустину была представлена продукция компании — робототехнический комплекс для расцепления железнодорожных вагонов. Кроме того, предприятие выпускает двигатели для станкостроительной отрасли.