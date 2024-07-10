Соцвклады помогут защитить от инфляции накопления граждан с невысокими доходами

Госдума разрешила россиянам с низкими доходами открывать соцвклады

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Граждане России с низкими доходами, которые получают социальную поддержку от государства, теперь смогут открывать социальные вклады и счета в банках на сумму до 50 тыс. рублей. Этот законопроект был принят депутатами Госдумы на заседании 9 июля сразу во втором и третьем чтениях, пишет РБК.

Фото: wikimedia.org by Rakoon, PDM

Согласно новому закону, такие вклады и счета будут открыты на срок одного года и могут быть продлены, если не изменится статус вкладчика. Каждый получатель социальной поддержки сможет иметь только один такой продукт, и банки будут следить за соблюдением этого правила через Реестр социальных банковских счетов и вкладов. Все договоры будут заключаться в электронном виде через портал "Госуслуги", чтобы ускорить и обезопасить процесс оформления.

Интересной особенностью социального вклада является то, что процентная ставка по нему будет равна максимальной ставке по вкладам для физических лиц сроком до одного года, за исключением акционных предложений.