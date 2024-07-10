Активный сезон ураганов угрожает Байдену и нефтеперерабатывающим заводам вдоль побережья Мексиканского залива

Администрация Байдена сталкивается с активным сезоном ураганов, угрожающих нефтеперерабатывающим заводам вдоль побережья Мексиканского залива, пишет Zero Hedge.
Любой крупный шторм, который разрушит нефтеперерабатывающие заводы или морские буровые платформы, может поднять среднюю цену на бензин до политически чувствительной отметки в 4 доллара за галлон в преддверии президентских выборов осенью.
Ураган "Берилл", первый атлантический ураган в этом году, прибыл на восток Техаса в виде шторма 1-й категории. После того, как на прошлой неделе он причинил ущерб на миллиарды долларов Карибскому бассейну и мексиканскому полуострову Юкатан, Берилл, наконец, прибыл к пляжу Матагорда в виде шторма со скоростью ветра более 80 миль в час.
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