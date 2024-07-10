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Активный сезон ураганов угрожает Байдену и нефтеперерабатывающим заводам вдоль побережья Мексиканского залива

Цена на бензин может повыситься из-за активизации ураганов у побережья Америки

0:51
Экономика

Администрация Байдена сталкивается с активным сезоном ураганов, угрожающих нефтеперерабатывающим заводам вдоль побережья Мексиканского залива, пишет Zero Hedge.

Цена на бензин может повыситься из-за активизации ураганов у побережья Америки
Фото: Pexels by Jaume, PDM

Любой крупный шторм, который разрушит нефтеперерабатывающие заводы или морские буровые платформы, может поднять среднюю цену на бензин до политически чувствительной отметки в 4 доллара за галлон в преддверии президентских выборов осенью.

Ураган "Берилл", первый атлантический ураган в этом году, прибыл на восток Техаса в виде шторма 1-й категории. После того, как на прошлой неделе он причинил ущерб на миллиарды долларов Карибскому бассейну и мексиканскому полуострову Юкатан, Берилл, наконец, прибыл к пляжу Матагорда в виде шторма со скоростью ветра более 80 миль в час.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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