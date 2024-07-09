Почему жители городов-организаторов Олимпийских игр против их проведения?

44% парижан считают проведение Олимпийских игр плохой идеей

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Проведение Олимпийских игр долгое время считалось привилегией и отличным способом продемонстрировать свой город миру. Однако оказалось, что ни горожане, ни города не выигрывают от проведения игр, пишет Zero Hedge.

Фото: commons.wikimedia.org by Mbzt, CC BY 3.0

Олимпийские игры 2016 года в Рио, которые, по мнению мэра, должны были стать экономическим толчком, в конечном итоге обошлись более чем в 13 миллиардов долларов, что на 51 процент превысило бюджет. Пхенчхан заявил, что заработает около 40 миллиардов долларов на своих зимних Олимпийских играх, на деле превысил бюджет примерно на четыре миллиарда долларов.

44 процента парижан считают проведение Олимпийских игр плохой идеей. И так считали и ранее: жители города-организатора Игр обычно не являются их самыми большими поклонниками. Ведь проведение Олимпийских игр потребует немалых финансовых расходов, и налогоплательщики будут потом "отдуваться". Раньше страны спорили из-за того, кто будет принимать Игры, но в последнее время жители городов не желают слышать об этом.