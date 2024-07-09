План захвата российских активов может рухнуть

Саудовская Аравия в частном порядке намекнула, что может продать часть европейских долговых обязательств, если G-7 решит арестовать почти 300 миллиардов долларов замороженных активов России, пишет Zero Hedge.
В мае Европейский союз одобрил поддерживаемый США план использования арестованных российских активов для получения прибыли, которая, в свою очередь, поможет вооружить Украину.
Associated Press сообщает, что страны ЕС держат около 210 миллиардов евро (225 миллиардов долларов) в активах российского центрального банка, большая часть которых заморожена в Бельгии в отместку за войну Москвы против Украины.
По разным оценкам, проценты по этим деньгам могут приносить около 3 миллиардов евро (3,3 миллиарда долларов) ежегодно. Первый транш средств может быть предоставлен уже в июле.
Это не первый случай, когда Королевство предупреждает о том, что примет меры в ответ на действия Запада — ранее Саудовская Аравия намекала на отзыв казначейских обязательств, если власти США разрешат гражданам подавать в суд на саудовцев за теракты 11 сентября.
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