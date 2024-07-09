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Как жители немецкой деревни смирились с потерей своей родины

Последние дни немецкой деревни

1:37
Экономика

Деревня Мюльрозе, расположенная на востоке Германии, будет стерта с карты, чтобы освободить место для угольной шахты компании LEAG, пишет Bloomberg.

Последние дни немецкой деревни
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Здесь будут добывать лигнит, так называемый бурый уголь низкого качества. По словам главного исполнительного директора Торстена Крамера, компания LEAG рассматривает различные сценарии развития бизнеса, однако намерена получать доход до 2038 года.

LEAG рассчитывает получить в собственность всю землю к концу этого года и начать раскопки в 2029 году.

Жители деревни теперь смирились с потерей Мюльрозе, оплота этнического меньшинства сорб в Германии. Сорбы, насчитывающие всего 60 000 человек, являются потомками славянских племен, которые жили в регионе Лужицы, иногда называемом Сорбия.

"Для меня это просто невероятно, — говорит Ядвига Малинг, протестантский пастор. — Все говорят о переходе к "чистой энергетике", но здесь мы принимаем решения исключительно в интересах бизнеса”.

Мартин Клауш, представитель LEAG, отвечающий за переселение, говорит, что компания сделала все возможное, чтобы облегчить переезд жителей деревни. "Мы не хотим, чтобы кто-то пострадал в финансовом отношении в результате переезда”, — говорит Клауш.

С одной стороны, страны ЕС стремятся с сокращению использования "грязной энергии", с другой, когда речь идет о бизнесе, пропадают целые деревни и среди них Мюльрозе. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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