Саудовская Аравия может обрушить западный финансовый сектор

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Саудовская Аравия избавится от активов на Западе в случае конфискации активов России

0:59
Экономика

Согласно информации от Bloomberg, Саудовская Аравия пригрозила странам G7, что может избавиться от европейских ценных бумаг, если Россия потеряет доступ к своим замороженным активам. Однако Саудовская Аравия не уточнила, какие именно страны могут пострадать от этого шага.

Саудовская Аравия избавится от активов на Западе в случае конфискации активов России
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

По данным источников, больше всего под угрозой находится Франция. Министерство финансов Саудовской Аравии выразило своё несогласие с этой идеей и предупредило страны G7 о возможных последствиях. Один из источников назвал это предупреждением в завуалированной форме.

Хотя у Саудовской Аравии нет достаточного количества европейских облигаций, чтобы вызвать обвал рынка, ЕС опасается, что за Саудовской Аравией могут последовать и другие страны. Это может привести к масштабному кризису в Европе, которая уже страдает от убытков после введения санкций против России.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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