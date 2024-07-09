Согласно информации от Bloomberg, Саудовская Аравия пригрозила странам G7, что может избавиться от европейских ценных бумаг, если Россия потеряет доступ к своим замороженным активам. Однако Саудовская Аравия не уточнила, какие именно страны могут пострадать от этого шага.
По данным источников, больше всего под угрозой находится Франция. Министерство финансов Саудовской Аравии выразило своё несогласие с этой идеей и предупредило страны G7 о возможных последствиях. Один из источников назвал это предупреждением в завуалированной форме.
Хотя у Саудовской Аравии нет достаточного количества европейских облигаций, чтобы вызвать обвал рынка, ЕС опасается, что за Саудовской Аравией могут последовать и другие страны. Это может привести к масштабному кризису в Европе, которая уже страдает от убытков после введения санкций против России.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.