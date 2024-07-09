Саудовская Аравия может обрушить западный финансовый сектор

Саудовская Аравия избавится от активов на Западе в случае конфискации активов России

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации от Bloomberg, Саудовская Аравия пригрозила странам G7, что может избавиться от европейских ценных бумаг, если Россия потеряет доступ к своим замороженным активам. Однако Саудовская Аравия не уточнила, какие именно страны могут пострадать от этого шага.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

По данным источников, больше всего под угрозой находится Франция. Министерство финансов Саудовской Аравии выразило своё несогласие с этой идеей и предупредило страны G7 о возможных последствиях. Один из источников назвал это предупреждением в завуалированной форме.

Хотя у Саудовской Аравии нет достаточного количества европейских облигаций, чтобы вызвать обвал рынка, ЕС опасается, что за Саудовской Аравией могут последовать и другие страны. Это может привести к масштабному кризису в Европе, которая уже страдает от убытков после введения санкций против России.